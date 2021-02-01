Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 1 февраля

В ближайшие сутки планируют очистить семь участков. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации в ежедневном режиме продолжают вывозить снег из города на специальные полигоны. На текущей неделе объем планируют увеличить до 15 тысяч кубометров, чтобы разгрузить второстепенные улицы.

Управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 1 февраля. В ближайшие сутки планируют очистить семь участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.

График вывоза снега на 1 февраля:

- ул. Карла Либкнехта от Преображенской до Воровского;

- ул. Карла Либкнехта от Красноармейской до Азина;

- ул. Кольцова;

- ул. Горбачева от Ленина до Карла Маркса;

- ул. Лепсе;

- ул. Торфяная;

- ул. Производственная от Московской до Воровского.