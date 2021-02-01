Коронавирус в Кировской области: в регион привезли новую партию вакцины от COVID-19

В первую очередь вакцинироваться должны люди старшего поколения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировскую область привезли 17200 доз препарата от COVID-19. Поставка прошла в минувшие выходные, и сейчас вакцину уже распределили по прививочным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В первую очередь вакцинировать намерены работников медицинской и социальной сферы, в особенности тех, кто уже старше 50 лет. На текущей неделе также начнут прививаться кировчане, находящиеся в стационарах соцобслуживания. Кроме того, вакцинацией планируют охватить почти 1600 проживающих в домах-интернатах и отделениях для пожилых жителей региона. Помимо них, 1300 работников соцорганизаций дали свое согласие на прививку.

Напомним, что для этих целей в регионе развернуты 96 пунктов, и 74 из них уже работают. Областной Минздрав отмечает, что в первую очередь вакцинироваться необходимо кировчанам старшей возрастной категории, поскольку они входят в группу риска по COVID-19.

Записаться на прививку можно тремя способами:

- позвонить по единому номеру 122;

- на портале Госуслуг;

- через сервис «Электронная регистратура».