Кировчанин угрожал убить свою дочь из-за ее жалоб на домашнее насилие

Кировчанин истязал свою дочь с 2018 по 2020 год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове осудят жителя микрорайона Лянгасово. Мужчина избивал свою дочь, угрожал убить и запугивал, чтобы та не сообщила о нем в полицию. Информацию передает областной Следком.

Как выяснилось, издевательства над 17-летней девушкой продолжались два года - с 2018 по 2020. Мужчина регулярно избивал собственную несовершеннолетнюю дочь, а также совершал иные действия, причиняя ей боль. В июле 2020 года о его действиях узнали правоохранители и завели уголовное дело. Тогда кировчанин принялся запугивать девушку, требуя, чтобы та отказалась от своих слов и жалоб на него. К сожалению, не только на словах - он угрожал дочери убить ее и бил, чтобы та стала сговорчивее.

Судя по всему, своих показаний она не изменила, в результате чего уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Кировчанина обвиняют в истязании несовершеннолетней, угрозе убийством и принуждении к даче ложных показаний, совершенному с применением насилия. Вскоре мужчине предстоит ответить за свои поступки по закону.