Прирост промышленного производства Кировской области составил 0,1%

Индекс обрабатывающих производств в 2020 году составил 100,6%. Фото: Василий Вахрин

В секторе промышленного производства Кировской области наступила стагнация. Так, по данным Кировстата, в 2020 году прирост составил всего 0,1%.

Снижение объемов наблюдается в следующих направлениях производства:

- на 40,5% - прочих транспортных средств и оборудования ;

- на 25,4% - кожи и изделий из нее ;

- на 23,3% - текстильных изделий;

- на 10,2% - резиновых и пластмассовых изделий;

- на 8% - мебели;

- на 6,9% - одежды;

- на 5,3% - прочих готовых изделий;

- на 5,2% - прочей неметаллической минеральной продукции;

- на 4,7% - готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

- на 2,2% - бумажных изделий;

- на 0,5% - напитков.

Однако в 2020 году относительно прошлого года выросли объемы добычи полезных ископаемых - на 5,8 процента, а также увеличился выпуск продукции обрабатывающих производств - на 0,6 процента.

Динамика промышленного производства. Фото: kirovstat.gks.ru

Министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков отметил, что на темпы роста производства в регионе значительное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции.