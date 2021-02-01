Прирост промышленного производства Кировской области составил 0,1%

Индекс обрабатывающих производств в 2020 году составил 100,6%.
Фото: Василий Вахрин
В секторе промышленного производства Кировской области наступила стагнация. Так, по данным Кировстата, в 2020 году прирост составил всего 0,1%.
Снижение объемов наблюдается в следующих направлениях производства:
- на 40,5% - прочих транспортных средств и оборудования ;
- на 25,4% - кожи и изделий из нее ;
- на 23,3% - текстильных изделий;
- на 10,2% - резиновых и пластмассовых изделий;
- на 8% - мебели;
- на 6,9% - одежды;
- на 5,3% - прочих готовых изделий;
- на 5,2% - прочей неметаллической минеральной продукции;
- на 4,7% - готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- на 2,2% - бумажных изделий;
- на 0,5% - напитков.
Однако в 2020 году относительно прошлого года выросли объемы добычи полезных ископаемых - на 5,8 процента, а также увеличился выпуск продукции обрабатывающих производств - на 0,6 процента.
Динамика промышленного производства. Фото: kirovstat.gks.ru
Министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков отметил, что на темпы роста производства в регионе значительное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции.