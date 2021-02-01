В Кирове на улице Ленина погрузчик снега сбил пешехода

К счастью, пешеход серьезно не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пешехода сбил погрузчик снега. К счастью, тот не получил серьезных травм. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Инцидент произошел 29 января в 21.20, во время ночных дорожных работ по вывозу снега. Погрузчик работал на улице Ленина, напротив дома №69. Сдавая назад, на тротуар, 36-летний водитель наехал на пешехода, который как раз проходил рядом. Возможно, он его попросту не заметил.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Пешехода даже не пришлось везти в больницу, по данным ГИБДД. 32-летний мужчина отделался скорее легким испугом.

Всего за минувшие три дня, с 29 по 31 января, на кировских дорогах произошло 13 ДТП, в которых пострадали люди. Погибших нет.