Кировчанин заступился за ребенка, которого попытался ограбить прохожий

Неравнодушный кировчанин удерживал преступника, а после передал его полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина напал на 13-летнего подростка, надеясь разжиться его деньгами и телефоном. К счастью, за ребенка вступился неравнодушный прохожий. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

История произошла на днях, в вечернее время. Некий кировчанин напал на школьника и отобрал у него сотовый телефон. Однако кто-то из прохожих, увидев происходящее, вступился за ребенка. Он вызвал правоохранителей и задержал грабителя, не дав ему скрыться. Полиция, прибывшая на место происшествия, забрала преступника в отдел.

Напавшим на школьника мужчиной оказался 29-летний кировчанин, бездомный и ранее судимый. Как выяснилось, он подошел к подростку на улице и начал требовать у него деньги и сотовый телефон. При этом он держал руку в кармане, угрожая, что там у него спрятан пистолет. Мальчик испугался и отдал все, что у него было при себе. Позже обнаружилось, что оружия у мужчины на самом деле не было.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас расследование продолжается. Полиция благодарит неравнодушного кировчанина, который помог ребенку и правоохранителям, задержав подозреваемого в тяжком преступлении.