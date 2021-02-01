Документы по реставрации «Приказной избы» обойдутся в 1 миллион рублей

«Приказная изба» является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова. Фото: kirovreg.ru

В Кирове определили подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации на проведение реставрационных работ «Приказной избы». Победителем соответствующего аукциона стало ООО «СМУ №9». В пресс-службе областного правительства сообщили, что договор на работы будет заключен в ближайшие дни. Их необходимо завершить до ноября 2021 года.

- По результатам торгов цена работ составит 1 миллион 110 тысяч рублей, - прокомментировали в региональном правительстве. - Средства направят из областного бюджета.

Напомним, что в течение всего 2020 года неравнодушные горожане обращали внимание властей на состояние памятника культурного наследия. В ноябре прошедшего года усилиями общественников к ситуации удалось привлечь прокуратуру. В итоге надзорное ведомство обязало отремонтировать крышу. На эти цели было потрачено 497 тысяч рублей.

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