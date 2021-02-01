Лоб в лоб: в Слободском районе легковушка влетела в микроавтобус

От удара у ВАЗа оторвало двигатель. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Слободском районе произошло лобовое столкновение микроавтобуса и отечественной легковушки: два человека пострадали. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В субботу, 29 января, на 625-ом километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла серьезная автомобильная авария. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle.

- В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

С 29 по 31 января на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 15 человек получили травмы.