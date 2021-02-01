Сельские жители в Кировской области могут получить наличные через кассы магазинов

Жители также могут оплатить услуги ЖКХ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области к системе снятия наличных через кассу подключили сотый сельский магазин. С помощью данной услуги жители могут не только снять деньги, но и оплатить ЖКХ. Магазины, которые уже подключены к системе, имеют специальный указатель с надписью «Здесь вы можете снять наличные».

- Данная услуга востребована гражданами, особенно в тех населенных пунктах, где отсутствует возможность снять наличные через банкомат, - рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

Отметим, что данная система реализуется в Кировской области с 2018 года. Так, только за последние три месяца через удаленные торговые точки прошло более 3,5 тысячи платежей за ЖКХ, а клиентам выдано более 12 миллионов рублей наличными.