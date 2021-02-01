Жительница Свечинского района написала ложный донос об угоне, чтобы не отвечать за «пьяное» ДТП

Женщина, будучи пьяной за рулем, разбила машину и решила свалить ответственность на кого-нибудь другого. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Свечинском районе осудили местную жительницу за заведомо ложный донос. Женщина разбила свою машину в ДТП и решила свалить вину на кого-то другого. Информацию сообщает областная прокуратура.

Так, авария произошла в сентябре 2020 года. 32-летняя женщина, будучи пьяной, врезалась на своей «Хонде Аккорд» в дорожное ограждение. И, чтобы не отвечать за вождение в нетрезвом виде, обратилась в полицию, заявив, что ее машину кто-то угнал и на ней разбился.

По факту ДТП провели проверку и выяснили, что женщина солгала. К тому же из-за ее заявления от работы отвлекли правоохранителей, которые обязаны оказывать помощь в экстренных ситуациях и ЧП.

В итоге жительницу Свечинского района призвали к ответу через суд. Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание вышло довольно мягким - она отделалась штрафом в пять тысяч рублей за свое ложное заявление об угоне. А вот за нетрезвое вождение ей пришлось ответить по всей строгости. Женщина получила дополнительный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишилась водительских прав на полтора года.