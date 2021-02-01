Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшую неделю умерли семь человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 168 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 333 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 267 (+1 за минувшие сутки). За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, от коронавируса умерли семеро кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3286 жителей области, у 2840 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2562 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 446 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 заразившихся коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7189 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2134 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 258 жителей региона.