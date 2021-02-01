Пожар в Малмыжском районе унес жизни двух человек

Пламя за считанные секунды охватило здание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла в субботу, 30 января, в селе Ральники Малмыжского района. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме на Молодежной. Пламя за считанные секунды охватило здание. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек. По предварительной версии, это 58-летняя хозяйка квартиры №1 и ее 41-летний гость.

- В результате пожара сгорели крыша и перекрытие дома, крыша бани, дощатый пристрой, обгорели стены изнутри и снаружи дома и бани по всей площади, - сообщили в МЧС.

В настоящее время сотрудниками СК РФ по Кировской области проводят доследственную проверку. Устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.