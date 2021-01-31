Сильный ветер, мокрый снег: кировское МЧС объявило метеопредупреждение на 1 февраля

В понедельник ожидаются весьма сильный ветер и снегопад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировчанам стоит поберечься: укутаться потеплее и смотреть в оба на улице! Погода в понедельник грозит серьезно испортиться. Областное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 1 февраля.

Ведомство передает информацию со ссылкой на Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, ночью 1 февраля на территории области ожидаются обильные осадки в виде снега, в том числе мокрого. Кроме того, возможен сильный ветер - до 18 м/с.

Информацию уже передали главам районов и руководителям служб жизнеобеспечения.

Кировчанам стоит быть внимательнее и передвигаться осторожнее - как на дорогах, так и на пешеходных дорожках. Автомобилистам необходимо рассчитывать погодные условия, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и быть бдительными.