Погода в Кировской области с 1 по 5 февраля: готовимся к очередному похолоданию

Похолодание обещается к концу рабочей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплые деньки кончились - снова ждем морозов! «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила прогноз на грядущую неделю. И он не слишком-то радостный.

Первый день февраля встретит кировчан умеренно прохладной погодой. В течение дня отметка на термометрах покажет -5 градусов. Советуем не обманываться и одеться потеплее - ожидается весьма сильный ветер. Возможны порывы до 18 (!) м/с. Местами по области может выпасть снег.

Во вторник, 2 февраля, станет чуточку прохладнее, но все еще терпимо: -8 градусов. Порывов ветра, как накануне, не ожидается. Возможен небольшой снег.

В среду, 3 февраля, начнет холодать. Столбик термометра опустится до -13 градусов утром. Днем потеплеет до -10. Начало дня обещает быть спокойным, а вот с 15 часов повалит снег и прекратится лишь к следующему утру. Сильного ветра не ожидается.

В четверг, 4 февраля, станет еще холоднее. Днем синоптики обещают до -16 градусов, до -23 - ночью. День будет без осадков, местами даже выглянет солнышко. Сильного ветра вновь не ожидается.

В пятницу, 5 февраля, стоит вспомнить о многослойной одежде - пора! С утра термометры покажут отметку в -26 градусов. Днем потеплеет до -20, а вечером - вновь похолодает до -25. Погода предстоит солнечная и безветренная. Но морозная.