Кировчане останутся без электричества 1 февраля

Электричество пропадет не более, чем на пару-тройку часов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В первый день февраля в кировских домах пропадет электричество. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Без ресурса останутся Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы города. Нововятский район на сей раз обошли стороной. Как и всегда, время отключения электричества варьируется в зависимости от места проживания кировчан. Так, всего на час лишатся ресурса жители домов №18 по улице Кольцова, №13 по улице Менделеева и №65 по улице Некрасова. В большинстве своем время отключения не превысит пары часов. А на целый рабочий день электроэнергии не лишится никто из горожан.

Посмотреть подробный график отключения на 1 февраля 2021 года можно здесь.