Кировчане заняли призовые места на соревнованиях по ледолазанию во Франции

Кировские спортсмены достойно показали себя на соревнованиях. Фото: vk.com/youthsport43

Чемпионат Европы по ледолазанию завершился во французском городе Шампани-ен-Ванойс. На соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов со всего мира. В состав сборной России вошли представители Кировской области, которые заняли призовые места.

Мария Толоконина завоевала первые места в двух дисциплинах: сложность и скорость. По словам спортсменки, организация турнира была на высоком уровне. В такой сложный период, выступление на турнире и достигнутые результаты - это огромный успех.

В число серебряных призеров вошла кировчанка Ирина Дубовцева. Валерии Богдан покорилось третье место.

В связи с пандемией мировой тур соревнований перенесен на 2022 год решением Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA). Следующим этапом подготовки к крупным соревнованиям станет турнир «Ice Climbing Tour des Alpes», в рамках которого пройдут еще два турнира во Франции и Швейцарии.