На кировских дорогах появятся новые автобусы

Новые автобусы поступили 31 января. Фото: vk.com/atpkirov

В Киров приехали новые автобусы. АО «Автотранспортное предприятие» закупило партию новых машин для своих маршрутов. Об этом сообщил директор компании Денис Пырлог.

Автобусы обладают рядом преимуществ: система наклона при посадке людей с ограниченными возможностями, низкий уровень пола на задней площадке, камеры контроля посадки и высадки пассажиров, кондиционер и четыре отопителя салона. Вместимость каждой машины - 71 человек. По словам Дениса Пырлога, достойных аналогов в такой ценовой категории в стране нет. Новые автобусы запустят по маршрутам 53 и 54.

Также сейчас АТП ведет переговоры по обновлению предприятия автобусами на метановом топливе. Возможно, что они появятся в Кирове уже летом.