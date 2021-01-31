Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выписались 634 переболевших

С диагнозом «коронавирус» в больницах находятся 2762 пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 31 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 178 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 634 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 266 (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3201 житель области, у 2762 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2493 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 439 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 110 заразившихся коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7367 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3968 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 267 жителей региона.