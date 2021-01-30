В Кировской области отремонтируют 120 километров дорог

В рамках нацпроекта БКАД запланированы работы на 18 региональных объектах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году на реализацию дорожного нацпроекта в Кировской области предусмотрено 2,8 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей будут направлены на ремонт дорог регионального значения.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что отремонтировать планируют 120 километров дорог областного значения. В настоящее время запуoен процесс по заключению контрактов, на ряд участков уже имеются готовые соглашения.

Какие дороги отремонтируют в Кировской области в 2021 году?

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как будет развиваться дорожная отрасль в Кировской области. Читать.