Кировчан напугают искусственными неровностями на дорогах

Шумовые полосы - это искусственные неровности на дорогах, которые выполнены в виде чередующихся полос. Фото: Вера СИДОРОВА

В Кирове ищут подрядчика, который оборудует пять шумовых полос на улицах областного центра. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обустроить шумовые полосы и установить световозвращающие дорожные знаки на пяти участках:

- перекресток улиц Карла Маркса и Орловской;

- перекресток улиц МОПРа и Казанской;

- улица Карла Маркса, в районе дома №47;

- проспект Строителей, в районе дома №30;

- Октябрьский проспект, в районе дома №147.

На эти цели власти планируют потратить 1,8 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 февраля. Сами же работы планируют завершить до 30 мая. Срок предоставления гарантийных обязательств – 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

СПРАВКА «КП»

Шумовые полосы - это искусственные неровности на дорогах, которые выполнены в виде чередующихся полос. Как правило, они служат сигналом для водителей об аварийном участке автодороги.

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