В Кирове на улице Ивана Попова сбили двух 13-летних пешеходов

Фото с место ДТП опубликовали очевидцы в группе «Киров online». Фото: vk.com/kirovonline

В Кирове под колесами иномарки пострадали два пешехода. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 29 января, около дома №20 на улице Ивана Попова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель Mazda3 на нерегулируемом переходе сбил двух несовершеннолетних пешеходов. В результате аварии два 13-летних подростка получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Слободском районе три человека пострадали в тройном ДТП. Травмы получили пассажиры автобуса, в который врезалась иномарка. Подробнее здесь.