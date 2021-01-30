Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 184 новых случая заражения

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3098 жителей области.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 января.
Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 184 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 710 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 264.
В инфекционных госпиталях сейчас находится 3098 жителей области, у 2676 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2400 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 422 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 177 заразившихся коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.
В амбулаторных условиях проходят лечение 7067 пациентов.
За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4196 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 510 жителей региона.