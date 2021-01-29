Подросток из Москвы, сбежав из дома, спрятался в Кирове

Сбежавшего из Москвы подростка разыскали в Кирове. Фото: pixabay.com

В Кирове разыскали пропавшего без вести 15-летнего подростка. Суть ситуации в том, что паренек сбежал из Москвы - и оказался в наших краях. Информацию сообщает областное УМВД.

Так, 28 января в полицию поступило сообщение: в Кирове может находиться 15-летний подросток, сбежавший 20 января из своего дома в Москве. Информация впоследствии подтвердилась. Школьника объявили в федеральный розыск.

Искать московского паренька в Кирове полиции помогали волонтеры. В итоге подростка удалось обнаружить в Коминтерне. Мальчик поначалу попытался представиться чужим именем, однако его быстро раскусили. Определив, что именно его разыскивают по всей стране, полиция забрала «потеряшку» с собой.

Информацию о «находке» сообщили московским полицейским. Сейчас подросток находится в кировском социально-реабилитационном центре для совершеннолетних. Скорее всего, он останется там до тех пор, пока за ним не приедут родственники или опекуны.