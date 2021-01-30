Погода в Кировской области на 30 и 31 января: жителей региона ждут теплые и снежные выходные

В субботу в течение всего дня будет идти снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни в Кирове продолжатся сильные снегопады, но будет тепло и немного ветрено. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на выходные дни.

В субботу, 30 января, погода останется без каких-либо заметных изменений. Температура воздуха с утра установится на отметке в -2 градусов, а после полудня начнет понемногу понижаться. К ночи она составит уже -4 градуса. В течение всего дня будет идти снег. Сильного ветра не ожидается, однако возможны порывы до 5,5 м/с.

В воскресенье, 31 января, резкого перепада температур также не ожидается. Так, в течение дня столбик термометра будет постепенно повышаться с -5 до 0 градусов. Кроме того, ожидаются сильные снегопады. Водителям советуют быть осторожнее и без необходимости не садиться за руль.