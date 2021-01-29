Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 29-31 января

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00. Фото: admkirov.ru
В областном центре продолжают вывозить снег в ежедневном режиме. Так, в ближайшие несколько суток подрядчики планируют очистить 10 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.
График вывоза снега:
- ул. Молодой Гвардии (от Октябрьского проспекта до Карла Маркса);
- ул. Красноармейская (от Октябрьского проспекта до Карла Маркса);
- ул. К. Либкнехта (от Воровского до Спасской);
- ул. Дерендяева (от Красноармейской до Пролетарской);
- ул. Циолковского (от Менделеева до Ломоносова);
- ул. Хлыновская (от Ленина до Верхосунской);
- путепровод по ул. Воровского;
- путепровод по ул. Московской;
- ул. Менделеева (от Кольцова до Московской);
- ул. Тренера Пушкарева в Нововятском районе.