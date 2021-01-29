В Кирове разыскивают воровок спортивной одежды

Если вы опознаете этих девушек, сообщите об этом в полицию. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове обокрали магазин спорттоваров на улице Горького. Как сообщает областное УМВД, в хищении подозревают двух девушек. Обе попали на камеры видеонаблюдения на выходе из точки.

Полиция сообщает приметы обеих подозреваемых. Так, первой из них на вид 18-20 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, у нее темные прямые волосы длиной ниже плеч. Девушка была одета в черную куртку до пояса, черные джинсы, белую кофту с серой вставкой на груди, красные кроссовки с черными подошвами и черными шнурками. При себе у дамочки была черная сумка через плечо.

Второй подозреваемой на вид 18-20 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, у нее длинные рыжие волосы, собранные в хвост. Предполагаемая воровка была одета в черную куртку длиной до середины бедра, светлые штаны и бежевые кроссовки.

Если вам известны эти девушки, просьба позвонить по телефонам 8-999-361-89-80 или 02 (102).

Напомним, это далеко не первый случай, когда на данный магазин набегали воришки. Так, год назад, в январе 2020 года, его обкрадывали как минимум трижды.