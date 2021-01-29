В Кирове бывший бандит пришел работать в детскую спортшколу

Нового сотрудника спортшколы судили за кражу, разбой, бандитизм и хранение оружия. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове на работу в детскую спортшколу приняли бывшего бандита. Прокуратуре это не понравилось, и его уволили, попутно заведя уголовное дело. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, в кировскую спортивную школу №5 на должность заведующего стадионом устроился ранее судимый местный житель. За плечами у него обнаружили довольно внушительный список преступлений: кража, разбой, приобретение/передача/сбыт/хранение/перевозка/ношение оружия и бандитизм. В совокупности кировчанину, осужденному в 1998 году, дали 12 лет, однако он отсидел только семь из них, выйдя в апреле 2005 года по УДО. А осенью 2020 года пришел устраиваться в спортшколу, принеся с собой липовую справку об отсутствии судимости.

Мужчину отстранили от работы с детьми и завели на него новое уголовное дело - за заведомо подложный документ. Расследование находится на контроле прокуратуры. Кировчанину грозит новый срок, правда, далеко не такой же внушительный - до шести месяцев ареста.