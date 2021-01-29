В Кирове в 2021 году реконструируют еще один корпус инфекционной больницы

Субсидию направят на реконструкцию корпуса «Д». Фото: Алексей Гмызин

В 2021 году Инфекционная клиническая больница получит из областного бюджета субсидию. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Субсидию в размере 177 миллионов рублей направят на реконструкцию корпуса «Д», которую планируют завершить в 2021 году. Деньги пойдут на увеличение коечного фонда на 60 мест, а также на усовершенствование лабораторных исследований - 2,5 миллиона в год.

Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова.

Ранее Дмитрий Александрович сообщил, что в текущем году в регионе планируют провести модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, в 2021 году запланировано строительство новых медицинских объектов.