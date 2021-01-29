В Слободском районе три человека пострадали в тройном ДТП

В результате аварии пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе произошло тройное ДТП: столкнулись две машины и автобус. В результате три человека получили травмы. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 28 января в 13.20 на 637 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Как сообщает ведомство, грузовик «ГАЗ» под управлением 33-летнего мужчины врезался во впереди идущий «Фольксваген Тигуан». От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.

В результате ни один из водителей не пострадал, в отличие от пассажиров автобуса. 58-летняя женщина, 19-летняя девушка и 55-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре аварии, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.