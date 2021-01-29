В Пижанском районе женщина полгода избивала свою семилетнюю дочь

Женщина истязала свою дочь с июля 2020 по январь 2021 года. Фото: Алексей ФОКИН

В Пижанском районе задержали женщину, подозреваемую в истязании собственной дочери. Сейчас на нее заведено уголовное дело. Информацию сообщает Следственный комитет Кировской области.

Как выяснилось, 36-летняя женщина регулярно била свою семилетнюю дочь. Истязания продолжались полгода - с июля 2020 по январь 2021 года. По сообщению ведомства, женщина наносила побои девочке и иные действия, заставляя малышку страдать. Известно также, что у ребенка остались телесные повреждение. Какой тяжести - не сообщается.

На женщину завели уголовное дело, расследование ведется. Устанавливаются все причины и условия подобных действий. За истязание несовершеннолетнего жительнице Пижанского района грозит от трех до семи лет тюрьмы.