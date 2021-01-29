Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 120 пациентов

Более сотни заболевших кировчан остаются в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 29 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 188 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 383 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 264 (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3131 житель области, у 2728 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2462 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 403 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 120 заразившихся коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7367 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4494 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 372 жителя региона.