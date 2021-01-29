В Ленинском районе пройдут «сплошные проверки» автомобилистов

Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки» автомобилистов. Рейды состоятся в субботу, 30 января, в Ленинском районе города. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
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