В Ленинском районе пройдут «сплошные проверки» автомобилистов

Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки» автомобилистов. Рейды состоятся в субботу, 30 января, в Ленинском районе города. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

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