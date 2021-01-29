Кировские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире «Рождественская звезда» в Дзержинске

Шесть дзюдоистов из Кировской области заняли призовые места. Фото: vk.com/youthsport43

23 - 24 января в Нижегородской области среди юношей и девушек 2007-2012 годов рождения прошел III Межрегиональный Епархиальный турнир «Рождественская звезда» по дзюдо. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» города Дзержинска принял более 500 спортсменов из 16 регионов страны. Шесть дзюдоистов из Кировской области заняли призовые места. Так, из Слободской спортивной школы на турнир приехал состав из восьми человек, пять из которых завоевали медали. Эмин Гусейнов, Егор Шишаев и Александр Черных стали победителями в своих весовых категориях. Серебряным призером в весовой категории до 46 килограмм стал Святослав Перминов. Егор Шитов поднялся на пьедестал для получения бронзовой медали в весовой категории до 30 килограмм. Воспитанница спортивной школы «Юность» из города Кирова Елизавета Петухова завоевала золото в весовой категории до 26 килограмм.

Каждого победителя на турнире наградили кубками, медалями, грамотами и памятными подарками.

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