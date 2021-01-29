Кировские врачи спасли девочку, получившую черепно-мозговую травму после ДТП

Девочку перевезли вертолетом санавиации в областную травматологию, где ей оказали необходимую помощь. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове 12-летняя девочка попала под колеса внедорожника. Девочка серьезно пострадала, и ей потребовалось медицинское вмешательство. Информацию сообщает региональный Минздрав.

Напомним, мы писали о ДТП в поселке Подосиновец, произошедшем вечером 25 января. Иномарка сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Как оказалось впоследствии, на самом деле девочка серьезно пострадала. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга - возможно, она сильно ударилась об асфальт.

Девочку доставили в местную ЦРБ, где оказали ей необходимую помощь. Состояние ребенка было не самым лучшим, и врачи приняли решение перевезти пострадавшую в областную травматологию. Вертолетом санавиации пациентку перевезли в Киров, как только ее самочувствие улучшилось.

Сейчас девочку перевели на долечивание в детское отделение клиники, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ее здоровью на данный момент ничего не угрожает.