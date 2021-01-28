Кировчане остались недовольны работой «Гордормостстроя» в снегопады

Сейчас для уборки снега задействовали максимальное количество техники. Фото: admkirov.ru

Работу «Гордормостстроя» в снегопад, мягко говоря, не оценили. Из-за многочисленных жалоб кировчан в соцсетях по самым проблемным участкам прошлись с проверкой. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вообще, конечно, после сегодняшнего снегопада через весь город не проехать и не пройти, но есть и особо проблемные участки. Много замечаний накопилось к заваленным снегом, нечищенным тротуарам. Проблемы в городе и с дорогами - к примеру, «ГДМС» указали на проблему с участком от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта. Плохо дело и с тротуарами на путепроводе улицы Московской.

«ГДМС» велели привлекать больше дворников к работе, а также реагировать на жалобы оперативнее, не дожидаясь, пока городские паблики разорвутся от гневных постов, а инстанции - от обращений. Причем делать все необходимо качественно изначально, дабы не тратить после время на устранение нарушений.

К слову, сейчас на улицах Кирова работает 140 единиц техники - максимальное количество, которое могут задействовать подрядчики. За работой ведут постоянный контроль. Расчищаются в первую очередь магистральные улицы, а потом - второстепенные. Оценку работе подрядчиков дадут после окончания снегопада.