Молодой человек шел на работу, когда на него напал неизвестный с ножом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове мужчина с ножом напал на прохожего, когда тот шел на работу. Налетчик избил молодого человека и скрылся с его телефоном. Информацию сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел утром 27 января. 22-летний кировчанин направлялся на работу, когда к нему подбежал неизвестный мужчина. Грабитель несколько раз ударил молодого человека, а после, приставив нож, потребовал отдать ему все деньги. Однако у парня не было при себе наличных. Тогда налетчик отобрал телефон жертвы и с ним сбежал, а потерпевший вместо рабочего места отправился в полицию.

По горячим следам разбойника нашли и задержали - им оказался 35-летний кировчанин, неработающий и ранее судимый. Его доставили в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания. Телефон, отнятый у молодого человека, налетчик успел сдать в ломбард, однако полиция нашла его и забрала.

На мужчину завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Разбойнику грозит до 10 лет лишения свободы.