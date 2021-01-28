В Кирове задержали 16-летнего продавца наркотиков

Подростку грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали подростка, распространявшего наркотики. Преступнику оказалось всего 16 лет. Информацию сообщает областной Следком.

Как выяснилось, в конце декабря 2020 года в городе начала работать группа лиц. Злоумышленники продавали наркотики в интернете, делали закладки и оставляли их в потайных местах Кирова. Среди них был и 16-летний подросток. Общий вес отравы, оставленной преступниками в тайниках, составил два грамма, что считается крупным размером.

Сейчас Следком возбудил уголовное дело. Все детали и обстоятельства до сих пор уточняются. Кировчанам напоминают: преступления, связанные с наркотиками, относятся к категории тяжких и особо тяжких. За покушение на сбыт крупного размера, в котором подозревают подростка, грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.