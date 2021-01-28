В Кирове 11-летняя девочка выпала из автобуса во время движения

Автобус отъезжал от остановки, когда девочка выпала из салона. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове ребенок выпал из автобуса на ходу. В результате девочка получила травмы. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Происшествие случилось накануне, 27 января, в 20.30. Автобус отъезжал от остановки напротив дома №205 по улице Ленина, когда 11-летняя девочка буквально выпала из салона на улицу - возможно, не взялась за поручень и не смогла удержаться на ногах. К счастью, ребенок серьезно не пострадал, отделавшись лишь легким испугом и парой синяков. Везти ее в больницу не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.