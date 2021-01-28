В Кирове частично перекрыли улицу Володарского из-за прорыва трубопровода

Проезд по этому участку откроют только в феврале. Фото: admkirov.ru

Улицу Володарского в Кирове частично перекрыли для транспорта. Причиной стала авария на теплосетях. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Для устранения аварии пришлось огородить участок дороги в районе дома №157. На этом месте КТК сейчас проводит раскопки и ремонт трубопровода. При этом ресурс продолжает поступать в жилые дома, так что без горячей воды и отопления жители не останутся.

Прорыв планируют устранить в ближайшие дни. После компания начнет благоустраивать территорию после раскопок. Проезд по данному участку откроют до 6 февраля, по заверениям КТК. До этого времени кировским автомобилистам придется искать другой маршрут для проезда.