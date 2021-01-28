Каринская узкоколейка может прекратить свое существование

Вполне возможно, что через пару лет узкоколейка прекратит свою работу. Фото: vk.com/railwaymuseum

Каринская узкоколейка оказалась на грани закрытия. По крайней мере, в этом уверен содержащий ее «Музей Железной Дороги». Полный отчаяния пост появился в паблике организации.

По словам работников музея, соглашение на перевозки на 2021 год с администрацией подписали без особых проволочек. Однако все, как всегда, уперлось в деньги. Дело в том, что и узкоколейка, и техника требуют ремонта, а финансирование не увеличивается. МЖД считает, что дело в строительстве капитального автомобильного моста в Каринторф, который обещают возвести в 2023 году.

- С 2021 года мы сокращаем капитальный ремонт пути и сосредотачиваемся на текущем ремонте техники, чтобы она успешно проездила ещё 2 года, а затем в 2023 году заняла почетное место в музее. 2023 год узкоколейка при таком финансировании не переживет... - с горечью сообщают работники музея.

Дополнительное финансирование было необходимо для того, чтобы переложить износившийся брус на мосту, сделать остановки и освещение на них. Сможет ли музей теперь сделать это при таких условиях, пока неизвестно.