За 2020 год в Кировской области пойманы 102 нелегальных таксиста

За год специалистам удалось проверить лишь 264 автомобиля. Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2020 год министерство транспорта Кировской области организовало 48 рейдов по проверке работы таксистов. Они прошли в Кирове, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Куменском, Слободском и Омутнинском районах.

За год специалистам удалось проверить лишь 264 водителя. Из них лицензию имели только 162 человека, остальные 102 работали незаконно. Информация о них была передана в УМВД.

В итоге министерством было составлено 92 протокола об административном правонарушении. Штрафы выписаны 44 таксистам на сумму 215 тысяч рублей, а в 25 случаях вынесено предостережение.

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