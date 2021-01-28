В Кирове осудят мошенника, укравшего чужую взятку в размере шести миллионов рублей

Расследование уголовного дела завершено, и вскоре кировчанин предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове перед судом предстанет мошенник, умыкнувший шесть миллионов рублей. Мужчина получил их для передачи другому лицу и в итоге потратил как захотел. Информацию сообщает областной Следком.

Так, обвиняемый когда-то предложил свою помощь одному из местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовками. Якобы он готов стать посредником и передать взятку одному из сотрудников областного Минлесхоза, чтобы делец получил контракт на договор аренды лесных участков площадью в 80 тысяч кубометров. Бизнесмен согласился на условие и передал «помощнику» по частям взятку в шесть миллионов рублей. Предприимчивый кировчанин их забрал, но отдавать никому не стал - оставил себе и потратил как вздумается.

Когда бизнесмен понял, что к нему уж слишком долго никто не обращается с предложением заключить договор аренды, начал трясти своего «посредника» - мол, где деньги? После дошел самостоятельно до сотрудника Минлесхоза и выяснил, что с ним никто не встречался, никаких взяток не передавал и никаких вопросов не обсуждал. Несколько месяцев обманутый делец пытался вытрясти с «помощника» деньги самостоятельно. А потом, сдавшись, пошел в полицию. Причем заявление у него приняли.

«Посредника», прикарманившего шесть миллионов, задержали. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. За хищение в крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы. Накажут ли за покушение на дачу взятки бизнесмена, неизвестно.