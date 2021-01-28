В Свече женщина забрала соцвыплату на свою дочь, которая с ней не живет

Женщина забрала выплату на свою дочь и потратила по своему усмотрению. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Свече мать девочки, получив соцвыплату на дочь, потратила ее по своему усмотрению. Суть в том, что подросток с ней не живет уже много лет. Информацию сообщает областная прокуратура.

Так, в июне и июле 2020 года женщина обратилась в Центр по выплате пенсий регионального отдела ПФР. Получив соцпомощь в размере 20 тысяч рублей на свою 15-летнюю дочь, она потратила их по собственному желанию и усмотрению. При этом девочка не живет с родной матерью уже десять лет - о ней заботится бабушка по отцовской линии. Факт этот вскрылся при проверке деятельности органов опеки и попечительства.

Прокуратура направила в суд иск, который удовлетворили, обязав женщину вернуть незаконно полученные деньги. Кроме того, по указанию ведомства органы опеки и попечительства потребовали лишить нерадивую мать родительских прав и заставить ее выплачивать дочери алименты. Исполнение решений суда контролирует прокуратура.