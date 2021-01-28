В Слободском водитель Lada Kalina протаранил три легковушки

В результате аварии водитель Lada Kalina получил травм. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись четыре автомобиля. Информацию об аварии сообщили в областной Госавтоинспекции.

В среду утром, 27 января, напротив дома №15 на улице Шестаковской произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina протаранил три припаркованные машины: Renault Logan, ВАЗ-2121, Land Rover.

- В результате аварии водитель Lada Kalina получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно госпитализировали в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.