Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели почти 1500 заболевших

За сутки 426 пациентов прошли обследование на КТ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 193 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1494 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 262.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3179 жителей области, у 2768 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2502 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 411 - диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 118 пациентов с коронавирусом, 12 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7024 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4056 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 426 жителей региона.