За подростка, высаженного на трассе, ответит автотранспортное предприятие

Подростка высадили на трассе между городами Киров и Кирово-Чепецк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура внесла представления руководителю автотранспортного предприятия ООО «К-Ч ПТП - 1» по факту нарушения прав подростка, которого незаконно высадили из автобуса.

Инцидент произошел 11 января в Кирово-Чепецком районе. В тот день кондуктор междугороднего автобуса, несмотря на двадцатиградусные морозы, высадила школьника на заснеженной трассе. Мама мальчика рассказала, что ребенок не смог оплатить проезд в общественном транспорте из-за проблем с банковской картой.

Впоследствии историей, которую публиковала «Комсомолка», заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки все факты, рассказанные мамой подростка, подтвердились. В итоге руководитель ООО «К-Ч ПТП - 1» получил представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле органов прокуратуры.