Спортсмен из Кирова завоевал путевку на Чемпионат России по кудо

Спортсмен и тренер Андрей Пономарев стал чемпионом в категории 240 единиц. Фото: vk.com/youthsport43

В прошедшие выходные в Кирове завершился чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Кировской области по Кудо. В турнирах приняли участие более 120 спортсменов из восьми регионов России. Кировские кудоисты впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня. Спортсмен и тренер Андрей Пономарев стал чемпионом в категории 240 единиц. Кировчанин провел три поединка, два из них закончив досрочно. Такой результат принес Андрею путевку на Чемпионат России по Кудо, который пройдет 14 марта 2021 года. В Москве кудоист представит Кировскую область и встретится с сильнейшими спортсменами со всей страны.

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