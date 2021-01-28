Метеопредупреждение: в Кировскую область придут сильные снегопады

Кировчан просят быть осторожными и внимательными. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 28 января. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается сильный снегопад. Из-за этого на дорогах может образоваться накат и гололедица.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что синоптики также обещают в регионе сильный ветер. Порывы могут достигать 15 м/с, а местами по области может пройти дождь. Температура воздуха будет колебаться от 0 до - 4 градусов. По прогнозам группы «Любительская метеорология в Кирове», в эти дни выпадет от 1 до 16 мм осадков, а это две недельные нормы.

Главное управление МЧС по Кировской области просит жителей региона быть аккуратными и внимательными на дорогах, а также соблюдать правила безопасности и рекомендации.