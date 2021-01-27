Кировская «Родина» проиграла «Кузбассу» со счетом 8:4

"Родина" проиграла "Кузбассу" со счетом 8:4. - vk.com/hcrodinakirov.

«Родина» под руководством главного тренера Андрея Рушкина провела самую зрелищную игру в текущем сезоне. Несмотря на поражение, сине-белые сразу навязали свою игру и уже высоко встречали каждую атаку кемеровского «Кузбасса». Эта тактика быстро принесла плоды: уже на шестой минуте мяч забил нападающий «Родины» Дмитрий Кураев.

Увы, к 19 минуте счет стал 3:1 в пользу хозяев. К концу первого тайма сине-белые отыграли еще один мяч благодаря красивой комбинации и удару нападающего Вячеслава Нелюбина, но свести игру к ничье не удалось.

Вторая половина матча прошла более активно. В начале тайма забил «Кузбасс», через 4 минуты ответил голом Егор Шицко, и почти сразу счет стал 4:4. Дубль оформил Дмитрий Кураев. На этом успехи «Родины» в этой игре закончились. Главный тренер Андрей Рушкин взял тайм-аут, и он прошел продуктивно, но только для хозяев из Кемерово.

К концу игры «Кузбасс» забил еще четыре мяча и счет стал разгромным, - 8:4. После матча «Родина» занимает 11-ую строчку в чемпионате с 13-ю очками в активе.