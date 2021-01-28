С начала осенне-зимнего периода от гололеда пострадали 270 кировчан

Упасть и получить травму на гололеде весьма просто. Фото: Николай Александров

За осень и зиму от гололеда пострадали 270 кировчан. Не всем из них повезло отделаться легкими ушибами. Как сообщает пресс-служба областного правительства, 36 пострадавшим пришлось лечь в больницу после падения на льду.

Врачи отмечают, что самые распространенные травмы после такого происшествия - растяжения связок, ушибы и переломы. В некоторых случаях падение может даже закончиться трагедией. Избежать неприятности можно, если соблюдать некоторые предосторожности.

Самое простое - следить за прогнозом погоды и правильно подбирать обувь на сезон: максимально удобную и не скользящую. Кроме того, на нее можно применять разные накладки. Платформ и «шпилек »лучше избегать, максимум - танкетка или каблук высоток 3-4 см. Передвигаться во время гололеда нужно маленькими шагами, предельно осторожно. И ни в коем случае не держите руки в карманах!